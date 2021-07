Quanti soldi ha vinto Berrettini con i quarti di Wimbledon? Cifra monstre per il numero 1 azzurro

Prosegue il cammino di Matteo Berrettini a Wimbledon, il tennista azzurro supera Ilja Ivashka e accede ai quarti di finale dello Slam londinese, riportando l’Italia tra i migliori 8 sull’erba dell’All England Club 23 anni dopo Davide Sanguinetti. Un risultato esaltante per il numero 9 del ranking ATP non solo dal punto di vista sportivo, ma anche economico considerando l’assegno intascato per aver raggiunto i quarti di finale a Wimbledon.

Quanti soldi ha vinto Berrettini con i quarti di Wimbledon?

Stando al montepremi previsto dagli organizzatori, Berrettini si è messo in tasca 300.000 sterline (350.317 euro) per essere entrato tra i migliori 8 dello Slam londinese, una cifra destinata a salire in caso di avanzamento in tabellone. La semifinale varrebbe infatti 465.000 sterline (circa 541.000 euro), la finale 900.000 sterline (1,047 milioni di euro) e la vittoria di Wimbledon ben 1,7 milioni di sterline (1,978 milioni di euro).