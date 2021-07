Quando serve il Green Pass? Il Governo fa chiarezza: obbligatorio per palestre ed eventi sportivi

SportFair

Il Governo Draghi ha reso obbligatorio il Green Pass con un Decreto che entrerà in vigore a partire dal 5 agosto, giorno da cui la certificazione verde inizierà ad essere obbligatoria per determinate attività ed eventi. Per quanto riguarda il settore dello Sport, il Green Pass sarà obbligatorio non solo per utilizzare palestre e piscine, ma anche per partecipare ad eventi sportivi all’aperto. “Lo strumento del Green Pass è stato già utilizzato da milioni di italiani – le parole del Ministro della Salute – ad esempio per partecipare a matrimoni. Da oggi estendiamo questo strumento anche ad altri servizi, tra cui gli eventi sportivi”.

La conferma di Speranza

Roberto Speranza ha confermato l’obbligatorietà del Green Pass per gli eventi sportivi nel corso di una conferenza stampa: “oltre 40 milioni di italiani hanno già scaricato la certificazione verde e l’hanno usata per partecipare a cerimonie o per trovare i propri parenti in strutture sanitarie. Con il nuovo decreto estendiamo questo strumento anche alle piscine, ai centri benessere, alle palestre e agli spettacoli all’aperto, tra cui le competizioni sportive“.

Quando serve il Green Pass?

Il premier Draghi ha deciso che il Green Pass (che si può ottenere con il vaccino, un tampone negativo nelle 72 ore precedenti, o la guarigione dal Covid-19) a partire dal 5 Agosto verrà richiesto per entrare in:

Cinema

Teatri

Musei

Palestre

Piscine

Stadi

Concerti

Fiere

Congressi

Concorsi

Centri termali

Sedersi a consumare nei tavoli al chiuso di bar, ristoranti, pub e pizzerie Quando non serve il Green Pass: