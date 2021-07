Il futuro entro 15 giorni, Valentino Rossi pronto a sciogliere i dubbi: sullo sfondo c’è… la Ducati

SportFair

Sono giorni decisivi per capire quale sarà il futuro di Valentino Rossi, indeciso tra due importanti opzioni: proseguire la sua carriera in MotoGP anche dopo il 2021 oppure appendere definitivamente il casco al chiodo. Nelle prossime due settimane il Dottore scioglierà le riserve, scegliendo se continuare o dire basta. Sulla questione si è soffermato il suo amico Uccio, intervenendo ai microfoni di Sky Sport per fare chiarezza: “il futuro? Ne abbiamo parlato in vacanza, nei prossimi giorni prenderà una decisione qualunque essa sarà, sarà quella giusta per lui. Noi speriamo che il secondo pilota del team VR46 in MotoGP sia Vale, ma se lo deve sentire. Altrimenti molto probabilmente ci sarà Bezzecchi, ma ci sono anche altri interessamenti e tante situazioni aperte. I prossimi quindici giorni saranno decisivi”.

L’attuale stagione

I pessimi risultati ottenuti da Valentino Rossi in questa stagione pesano eccome, Uccio non li nasconde ma chiede maggiore appoggio a Yamaha e Petronas: “magari non siamo da top-5, ma i risultati ottenuti sino ad ora non riflettono il nostro livello. Valiamo un po’ di più e vogliamo dimostrarlo già dall’Austria, Valentino è molto determinato. Abbiamo bisogno anche di un po’ di sostegno in più da parte della Yamaha e della Petronas. Siamo stati in Croazia con Valentino e siamo stati benissimo. Ci voleva. La MotoGP è veramente tosta, le gare sono tutte vicine, abbiamo tanto a cui pensare tra Academy e altre. Ma ora siamo tornati e iniziamo a pensare alle cose serie”.