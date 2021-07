Youness Baalla come Mike Tyson alle Olimpiadi di Tokyo: clamoroso morso in faccia al suo avversario [VIDEO]

SportFair

Youness Baalla ha vestito per qualche secondo i panni di Mike Tyson alle Olimpiadi di Tokyo, precisamente nel corso del match valido per gli ottavi di finale dei pesi massimi. Il pugile marocchino ha infatti tentato di addentare l’orecchio del neozelandese David Nyika, emulando in tutto e per tutto quanto fatto da Iron Mike il 27 giugno del 1997 ai danni di Evander Holyfield. Il marocchino, arrabbiato per il deludente andamento del match, ha provato a giocarsi il tutto per tutto con un morso che è sfuggito all’arbitro, il quale ha fatto proseguire l’incontro fino alla vittoria di Nyika. Quest’ultimo, nel post-match è tornato sull’argomento usando una buone dose di ironia: “non pensavo che l’avrebbe fatta franca. Ha cercato di mordermi lo zigomo… probabilmente ha solo preso una boccata di sudore“.