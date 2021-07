La sciabolatrice perde e l’allenatore… le chiede di sposarlo: proposta di matrimonio a sorpresa alle Olimpiadi di Tokyo [VIDEO]

SportFair

Una sconfitta agrodolce, che Maria Belen Perez Maurice non dimenticherà mai più, nonostante le sia costata l’eliminazione nel torneo di sciabola femminile alle Olimpiadi di Tokyo. Subito dopo essere stata superata per 15-12 dall’ungherese Anna Marton, l’atleta argentina ha ricevuto la proposta di matrimonio in diretta tv, proprio durante l’intervista post gara. A farla il suo allenatore Lucas Saucedo, compagno della sciabolatrice da ben 17 anni, apparso alle spalle della sua partner con un cartello scritto a penna: “Flaca vuoi sposarmi? Per favore“.

Nozze con asado

Superato il primo momento di emozione, Maria Belen Perez Maurice si è sciolta in un dolce pianto e ha risposto di sì al suo Lucas, che già ai Mondiali del 2010 a Parigi aveva provato a chiedere la mano alla sua compagna, ricevendo però un due di picche: “ma è uno scherzo o cosa? non se ne parla nemmeno“. Stavolta Lucas però ce l’ha fatta, spingendo la sua Maria a immaginare già le nozze: “ero senza parole, ora celebreremo le nozze in Argentina attorno a un grandissimo asado“.