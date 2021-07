Olimpiadi di Tokyo, il programma di venerdì 30 luglio e gli azzurri in gara: debutta l’atletica ai Giochi

SportFair

Messe in tasca altre quattro medaglie, l’Italia si proietta adesso alle gare in programma domani alle Olimpiadi di Tokyo, dove potrebbe spuntare qualche ‘graziosa’ sorpresa. Nella notte previsto il debutto dell’atletica a questi Giochi, con Tamberi a caccia della finale nel salto in alto. Nel tiro con l’arco femminile, Lucilla Boari proverà a spingersi più avanti possibile partendo dagli ottavi di finale, mentre la squadra di spada maschile sfiderà nei quarti la Russia per centrare un posto tra le prime quattro. Alle 7 sarà il turno di Giovanni De Gennaro nella finale di canoa slalom, mentre Yeman Crippa andrà a caccia del podio nella finale 10.000 metri maschili.

Il programma di venerdì 30 luglio e gli italiani in gara

00.30 – GOLF – Torneo maschile, secondo giro (Guido Migliozzi, Renato Paratore)

01.30 – EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (sessione 1) – Italia con Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo, Stefano Brecciaroli (Riserva)

01.45 – CANOTTAGGIO

Finali

singolo femminile

singolo maschile

otto femminile

otto maschile

02.00 – ATLETICA

Batterie e qualificazioni

02.30 – 3000 siepi maschile (Abdelwahed, A. Zoghlami, O. Zoghlami)

02.15 – Salto in alto maschile (Sottile, Tamberi)

04.20 – Lancio del disco maschile (Faloci)

03.25 – 800 metri femminile (Bellò)

04.25 – 400 metri ostacoli maschile (Sibilio)

05.15 – 100 metri femminile (Bongiorni, Fontana)

02.00 – BADMINTON – Singolare femminile, quarti di finale. Doppio misto, finale per il bronzo

02.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Brasile (gruppo A)

02.00 – RUGBY A 7 – Torneo femminile, fase a gironi (6 partite)

02.00 – TIRO A SEGNO – Pistola 25 metri femminile, qualificazioni e finale

02.00 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Venezuela (gruppo A)

02.30 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Germania (gruppo A)

03.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile (Enrico Rossi ed Adrian Carambula)

03.00 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Belgio-Porto Rico (gruppo C)

03.00 – CICLISMO BMX – Racing maschile e femminile, semifinali e finale

03.00 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Spagna (gruppo A)

03.22 – TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile, ottavi di finale (Lucilla Boari)

03.30 – NUOTO

Finali:

200 rana femminile

200 dorso maschile

100 stile libero femminile

200 misti maschile

Semifinali:

100 farfalla maschile

04.35 – 200 dorso femminile – Margherita Panziera

04.00 – BOXE

Quarti di finale: 69 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile.

Ottavi di finale: 60 kg femminile (Rebecca Nicoli vs Kellie Anne Harrington)

04.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Bahrain-Giappone (gruppo B)

04.00 – JUDO – Turni preliminari e quarti di finale: +78 kg femminile, +100 kg maschile

04.05 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-USA (gruppo B)

04.15 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Irlanda-India (gruppo A)

04.25 – SCHERMA – Spada a squadre maschile: quarti di finale, semifinali (Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli. Riserva: Gabriele Cimini)

04.45 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Sudafrica (gruppo B)

05.00 – BASEBALL – Opening round, Messico-Repubblica Dominicana (gruppo A)

05.00 – TENNIS

Singolare maschile, semifinali

Doppio maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

Doppio misto, semifinali

05.00 – VELA – Regate

Laser maschile

Laser Radial femminile (Silvia Zennaro)

470 maschile (Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò)

470 femminile (Elena Berta e Bianca Caruso)

49er maschile

49er FX femminile

06.00 – TRAMPOLINO ELASTICO – Individuale femminile, qualificazioni e finale

06.40 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Giappone (gruppo B)

07.00 – CANOA SLALOM – K1 maschile, semifinale e finale (Giovanni De Gennaro)

07.00 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Sudafrica-Olanda (gruppo A)

07.15 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Spagna (gruppo A)

07.20 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Polonia (gruppo A)

07.45 – TIRO CON L’ARCO – Individuale femminile: quarti di finale, semifinali, finali

08.00 – TUFFI – 3 m femminile, preliminari

08.30 – BADMINTON – Doppio misto, finale per l’oro. Doppio maschile, semifinali. Singolare femminile, quarti di finale

08.30 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Russia (gruppo B)

09.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile (Daniele Lupo e Paolo Nicolai)

09.15 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Egitto (gruppo B)

09.25 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Tunisia (gruppo B)

09.30 – RUGBY A 7 – Torneo femminile, quarti di finale (4 partite)

10.00 – BOXE

Quarti di finale: 69 kg femminile, 69 kg maschile, 81 kg maschile, 91 kg maschile

Ottavi di finale: 60 kg femminile

10.00 – CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 1

10.00 – JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: +78 kg femminile, +100 kg maschile

10.30 – EQUITAZIONE – Completo individuale e a squadre, dressage (sessione 2) – Italia con Susanna Bordone, Vittoria Panizzon, Arianna Schivo, Stefano Brecciaroli (Riserva)

11.00 – CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 2

11.20 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo B)

11.30 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-India (gruppo A)

11.30 – SCHERMA – Spada a squadre maschile, finali

12.00 – ATLETICA

Finali

13.30 – 10.000 metri maschile (Crippa)

Batterie e qualificazioni

12.00 – 5000 metri femminile (Battocletti)

12.05 – Salto triplo femminile (Derkach)

getto del peso femminile

13.00 – 4×400 mista – Italia con Edoardo Scotti, Alice Mangione, Rebecca Borga e Vladimir Aceti

12.00 – BASEBALL – Opening round, USA-Israele (gruppo B)

12.00 – CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 3

12.00 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Nuova Zelanda (gruppo A)

12.00 – NUOTO

Batterie

50 stile libero maschile (Santo Condorelli e Lorenzo Zazzeri)

50 stile libero femminile

1500 stile libero maschile (Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri)

4×100 misti femminile – Italia

4×100 misti maschile – Italia

12.20 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Nigeria (gruppo B)

12.30 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Portogallo-Danimarca (gruppo B)

12.40 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Iran (gruppo A)

12.50 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Spagna-Australia (gruppo A)

13.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite) (Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth)

13.00 – CALCIO – Torneo femminile, quarti di finale 4

13.00 – TENNISTAVOLO – Singolare maschile, finale per il bronzo e finale per l’oro

13.15 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Olanda (gruppo B)

13.45 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Gran Bretagna (gruppo B)

14.00 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Australia (gruppo C)

14.30 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Norvegia (gruppo A)