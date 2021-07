Olimpiadi di Tokyo, il programma di mercoledì 28 luglio e gli azzurri in gara: Federica Pellegrini a caccia della storia

SportFair

Dodici medaglie e nessuna voglia di fermarsi per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo che, mercoledì 28 luglio, prevedono un ricco programma con tanti azzurri coinvolti. Occhi puntati soprattutto su Federica Pellegrini, che scende in vasca per la finale dei 200 stile libero femminili, la quinta consecutiva in carriera e prima donna a riuscirci alle Olimpiadi. Un record che la Divina vuole onorare al meglio, provando a conquistare un risultato tanto inatteso quanto sconvolgente. Grande attesa anche per il ciclismo, che prevede le prove a cronometro sia maschili che femminili con Elisa Longo Borghini, Filippo Ganna e Alberto Bettiol in gara. Giornata importante infine anche per il tennis, con Fognini e Giorgi che sfidano Medvedev e Vesnina per andare avanti nel tabellone.

Il programma di mercoledì 28 luglio e gli italiani in gara

01.30 – CANOTTAGGIO (programma da confermare) – Finali: doppio femminile, doppio maschile, quattro senza femminile, quattro senza maschile. Semifinali: singolo femminile, singolo maschile. Ripescaggi: otto femminile, otto maschile

02.00 – BADMINTON – Singolare femminile, fase a gironi. Doppio misto, quarti di finale

02.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

02.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Danimarca-Bahrain (gruppo B)

02.00 – TIRO A VOLO

Trap femminile, qualificazioni (day-1) (Silvano Stanco, Jessica Rossi)

Trap maschile, qualificazioni (day-1) (Mauro De Filippis)

02.00 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Iran (gruppo A)

02.30 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Sudafrica (gruppo A)

02.30 – TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, sedicesimi e ottavi di finale

03.00 – BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Nigeria-Germania (gruppo B)

03.00 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Gran Bretagna-India (gruppo A)

03.00 – SCHERMA – Sciabola a squadre maschile: turni preliminari e semifinali (Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele. Riserva: Aldo Montano)

03.00 – TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale. Singolare maschile, quarti di finale

03.30 – NUOTO

Finali

200 stile libero femminile (Federica Pellegrini)

200 farfalla maschile (Federico Burdisso)

200 misti femminile

1500 stile libero femminile (Simona Quadarella)

4×200 stile libero maschile (Italia)

Semifinali:

100 stile libero maschile (Alessandro Miressi e Thomas Ceccon)

200 farfalla femminile

200 rana maschile

04.00 – BOXE

Quarti di finale: 57 kg femminile (Irma Testa vs Caroline Veyre)

Ottavi di finale: 75 kg femminile

57 kg maschile

81 kg maschile

04.00 – JUDO – Turni preliminari e quarti di finale:

70 kg femminile (Alice Bellandi)

90 kg maschile (Nicholas Mungai)

04.00 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Svezia-Portogallo (gruppo B)

04.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschili, semifinali 1

04.00 – TENNIS

Singolare maschile: Fognini vs Medvedev

Singolare femminile: Giorgi vs Svitolina

04.05 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Tunisia (gruppo B)

04.30 – CICLISMO SU STRADA – Cronometro femminile (Elisa Longo Borghini)

04.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschili, semifinali 2

04.45 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Spagna (gruppo B)

05.00 – BASEBALL – Opening round, Repubblica Dominicana-Giappone (gruppo A)

05.00 – VELA – Regate

RS:X maschile (Mattia Camboni)

RS:X femminile (Marta Maggetti)

Finn maschile

470 maschile (Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò)

470 femminile (Elena Berta e Bianca Caruso)

49er maschile

49er FX femminile

Nacra 17 misto (Ruggero Tita e Caterina Banti)

05.15 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Germania-Irlanda (gruppo A)

06.00 – CANOA SLALOM – Batterie

C1 femminile (Marta Bertoncelli)

K1 maschile (Giovanni De Gennaro)

06.40 – BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: USA-Iran (gruppo A)

06.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile (Gruppo B)

07.00 – CICLISMO SU STRADA – Cronometro maschile (Filippo Ganna, Alberto Bettiol)

07.00 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Ungheria-USA (gruppo B)

07.15 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Egitto (gruppo B)

07.20 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Francia (gruppo B)

08.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 – TENNISTAVOLO – Singolare femminile, quarti di finale. Singolare maschile, quarti di finale

08.00 – TUFFI – 3 m sincro maschile, finale (Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci)

08.30 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Sudafrica (gruppo A)

09.00 – TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile, sedicesimi e ottavi di finale

09.15 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Norvegia-Argentina (gruppo A)

09.25 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Polonia-Venezuela (gruppo A)

10.00 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, semifinale 1

10.00 – BOXE – Quarti di finale: 57 kg femminile. Ottavi di finale: 75 kg femminile, 57 kg maschile, 81 kg maschile

10.00 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Costa d’Avorio (gruppo D)

10.00 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Arabia Saudita – Brasile (gruppo D)

10.00 – JUDO – Ripescaggi, semifinali, finali: 70 kg femminile, 90 kg maschile

10.20 – BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Australia

10.30 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Romania-Nuova Zelanda (gruppo B)

10.30 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Corea del Sud-Honduras (gruppo B)

10.30 – EQUITAZIONE – Dressage individuale, finale

10.30 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, semifinale 1

10.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, finale per il bronzo

11.00 – BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi

11.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, finale per l’oro

11.10 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, semifinale 2

11.20 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Giappone (gruppo A)

11.30 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Australia (gruppo B)

11.30 – SCHERMA – Sciabola a squadre maschile, finali

11.40 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, semifinale 2

12.00 – HOCKEY PRATO – Torneo femminile, fase a gironi: Argentina-Cina (gruppo B)

12.00 – NUOTO

Batterie

100 stile libero femminile (Federica Pellegrini)

200 dorso maschile (Matteo Restivo)

200 rana femminile (Martina Carraro e Francesca Fangio)

200 misti maschile (Alberto Razzetti)

4×200 stile libero femminile – Italia (staffetta da definire)

12.15 – GINNASTICA ARTISTICA – All-around maschile, finale

12.30 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Spagna (gruppo B)

12.30 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Egitto (gruppo C)

12.30 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Spagna-Argentina (gruppo C)

12.40 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Italia (gruppo A)

12.50 – PALLANUOTO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Spagna (gruppo A)

12.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 73 kg maschile (gruppo A)

13.00 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-Messico (gruppo A)

13.00 – CALCIO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Giappone (gruppo A)

13.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite) (Marta Menegatti, Viktoria Orsi Toth) (Enrico Rossi ed Adrian Carambula)

13.00 – TENNISTAVOLO – Singolare maschile, quarti di finale

13.15 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Spagna (gruppo A)

13.45 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, finale per il bronzo

13.45 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Nuova Zelanda (gruppo B)

14.00 – BASKET – Torneo maschile, fase a gironi: Repubblica Ceca-Francia

14.15 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, finale per il bronzo

14.30 – PALLAMANO – Torneo maschile, fase a gironi: Francia-Germania (gruppo B)

14.45 – VOLLEY – Torneo maschile, fase a gironi: Brasile-Russia (gruppo B)

14.55 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, finale per l’oro

15.25 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, finale per l’oro