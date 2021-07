Olimpiadi di Tokyo, il programma di martedì 27 luglio e gli azzurri in gara: è il momento di Gregorio Paltrinieri

SportFair

Un’altra giornata piena di medaglie archiviata per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, un bottino che gli azzurri puntano ad aumentare martedì 27 luglio, considerando le numerose gare in programma in terra nipponica. Occhi puntati sul nuoto nella scherma con la spada a squadra femminile, dove Rossella Fiamingo e compagne tenteranno l’assalto al podio olimpico. Nel nuoto c’è Federica Pellegrini in semifinale nei 200 stile libero, mentre debutta Gregorio Paltrinieri nelle batterie degli 800 sl, scendendo in acqua insieme a Gabriele Detti.

Il programma di martedì 27 luglio e gli italiani in gara

23.30 (lunedì 26) – TRIATHLON – Gara femminile (Alice Betto, Angelica Olmo, Verena Steinhauser)

00.00 – SURF – Gara maschile e gara femminile, quarti di finale e semifinali

02.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (4 partite) (Daniele Lupo/Paolo Nicolai)

02.00 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Montenegro (gruppo A)

02.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Canada-Giappone (gruppo B)

02.00 – VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Russia- Argentina (gruppo B)

02.30 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Australia (gruppo A)

02.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Fiji-Gran Bretagna (gruppo B)

02.30 – TIRO CON L’ARCO

Individuale maschile: primo e secondo turno (Mauro Nespoli)

Individuale femminile: primo e secondo turno

03.00 – BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

03.00 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Giappone-Francia (gruppo B)

03.00 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: India-Spagna (gruppo A)

03.00 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo A)

03.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Argentina-Corea del Sud (gruppo A)

03.00 – SCHERMA – Spada a squadre femminile: ottavi, quarti e semifinali (Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta Santuccio)

03.00 – TAEKWONDO – +67 femminile, turni preliminari e semifinali. +80 kg maschile, turni preliminari e semifinali

03.00 – TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno. Singolare femminile, terzo turno

03.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Austria (gruppo A)

03.30 . NUOTO

Finali

200 stile libero maschile

100 dorso femminile

03.59 – 100 dorso maschile (Thomas Ceccon)

04.17 – 100 rana femminile (Martina Carraro)

Semifinali

03.30 – 200 stile libero femminile (Federica Pellegrini)

04.35 – 200 farfalla maschile (Federico Burdisso, Giacomo Carini)

04.58 – 200 misti femminile (Ilaria Cusinato, Sara Franceschi)

04.00 – BOXE

Ottavi di finale

69 kg maschile

91 kg maschile

07.42 – 69 kg femminile (Angela Carini)

Primo turno

60 kg femminile (Rebecca Nicoli)

04.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Kenya-Irlanda (gruppo C)

04.00 – JUDO

63 kg femminile: turni preliminari e quarti di finale (Maria Centracchio)

81 kg maschile: turni preliminari e quarti di finale (Christian Parlati)

04.00 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Ungheria (gruppo B)

04.05 – VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Cina-USA (gruppo B)

04.15 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Nuova Zelanda (gruppo A)

04.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, fase a gironi: Sudafrica-USA (gruppo C)

04.30 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Montenegro-Spagna (gruppo B)

04.45 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Germania-Gran Bretagna (gruppo B)

04.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile, Gruppo B (Maria Grazia Alemanno) 64 kg femminile, Gruppo B

05.00 VELA – Regate

Laser maschile

Laser Radial femminile (Silvia Zennaro)

Finn maschile

49er maschile

49er FX femminile

TENNIS – Singolare femminile: (Camila Giorgi vs Pliskova)

06.00 SOFTBALL – Finale per il bronzo

06.15 – TIRO A SEGNO – Carabina 10 metri mista, qualificazioni e finale – Italia (Sofia Ceccarello, Marco Suppini)

Pistola 10 metri mista, qualificazioni e finale

06.30 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Lettonia

06.55 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Cina-Mongolia

06.40 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Nigeria-USA (gruppo B)

07.00 – CANOA SLALOM – K1 femminile, semifinale e finale (Stefanie Horn)

07.00 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Kazakhstan-Serbia (gruppo B)

07.15 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Svezia-Russia (gruppo B)

07.20 – VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Giappone-Serbia (gruppo A)

07.30 – TENNISTAVOLO – Singolare maschile, terzo turno e ottavi di finale. Singolare femminile, terzo turno e ottavi di finale.

07.40 – BASKET 3X3 – Torneo maschile fase a gironi: Belgio-Polonia

08.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

08.00 – CICLISMO MOUNTAI BIKE – Cross-country femminile (Eva Lechner)

08.00 – TUFFI – 10 m sincro femminile, finale

08.05 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Cina-Giappone

08.30 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Italia-Grecia (gruppo A)

08.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 59 kg femminile, Gruppo A

09.00 – TIRO CON L’ARCO – Individuale maschile: primo e secondo turno. Individuale femminile: primo e secondo turno

09.15 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Olanda (gruppo A)

09.25 – VOLLEY – Torneo femminile, fase a gironi: Italia-Turchia (gruppo B)

10.00 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Romania

10.00 – BOXE – Ottavi di finale: 69 kg maschile, 91 kg maschile, 69 kg femminile. Primo turno: 60 kg femminile

10.00 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Nuova Zelanda-Svezia (gruppo G)

10.00 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: USA-Australia (gruppo G)

10.00 EQUITAZIONE – Dressage a squadre, finale

10.00 – JUDO – 63 kg femminile: ripescaggi, semifinali e finali. 81 kg maschile: ripescaggi, semifinali e finali

10.20 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Australia-Belgio (gruppo C)

10.25 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, fase a gironi: ROC-Italia

10.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 1

11.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 2

11.00 – BADMINTON – Singolare maschile, fase a gironi. Singolare femminile, fase a gironi. Doppio maschile, fase a gironi. Doppio femminile, fase a gironi

11.00 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Serbia-Russia

11.20 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Giappone-Ungheria (gruppo A)

11.25 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, fase a gironi: Lettonia-Olanda

11.30 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 3

11.30 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Belgio-Sudafrica (gruppo B)

11.30 – SCHERMA – Spada a squadre femminile: finale per il bronzo e finale per l’oro

12.00 – NUOTO – Batterie

12.20 – 100 stile libero maschile (Thomas Ceccon, Alessandro Miressi)

200 farfalla femminile

200 rana maschile

12.54 – 4×200 stile libero maschile – Italia (staffetta da definire)

13.49 – 800 stile libero maschile (Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri)

12.00 – TAEKWONDO – +67 kg femminile, ripescaggi e finali. +80 kg maschile, ripescaggi e finali

12.00 – RUGBY A 7 – Torneo maschile, quarti di finale 4

12.30 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Angola-Norvegia (gruppo A)

12.30 – TENNISTAVOLO – Singolare maschile, ottavi di finale. Singolare femminile, ottavi di finale

12.40 – VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Brasile-Repubblica Dominicana (gruppo A)

12.45 – GINNASTICA ARTISTICA – Gara a squadre femminile, finale – Italia (Martina Maggio, Asia D’Amato, Alice D’Amato, Vanessa Ferrari)

12.50 – PALLANUOTO – Torneo maschile, fase a gironi: Australia-Croazia (gruppo B)

12.50 – SOLLEVAMENTO PESI – 64 kg femminile, Gruppo A (Giorgia Bordignon)

13.00 – BEACH VOLLEY – Preliminari maschile/femminile (3 partite)

13.00 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Cile-Giappone (gruppo E)

13.00 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Canada-Gran Bretagna (gruppo E)

13.00 – SOFTBALL – Finale per l’oro

13.15 – HOCKEY PRATO – Torneo maschile, fase a gironi: Olanda-Canada (gruppo B)

13.30 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 1

13.30 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Brasile-Zambia (gruppo F)

13.30 – CALCIO – Torneo femminile, fase a gironi: Olanda-Cina (gruppo F)

14.00 – BASKET – Torneo femminile, fase a gironi: Porto Rico-Cina (gruppo C)

14.00 – BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 1

14.30 – PALLAMANO – Torneo femminile, fase a gironi: Francia-Spagna (gruppo B)

14.45 – VOLLEY – Torno femminile, fase a gironi: Corea del Sud-Kenya (gruppo A)



14.50 – BASKET 3X3 – Torneo femminile, quarti di finale 2 – Italia (Chiara Consolini, Rae Lin D’Alie, Marcella Filippi, Giulia Rulli)

15.20 BASKET 3X3 – Torneo maschile, quarti di finale 2