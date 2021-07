Wimbledon, il programma degli italiani in campo oggi: Fognini a caccia di uno storico pass per gli ottavi

Quinta giornata di partite a Wimbledon, dove si disputa il terzo turno dello Slam londinese. L’unico italiano in campo oggi è Fabio Fognini, che affronta Andrey Rublev per un posto negli ottavi di finale. Si tratta dell’ottavo scontro diretto tra il russo e l’azzurro, il primo sull’erba, con il ligure in vantaggio 5-2 ma con l’ultimo successo risalente ormai a due anni fa nel torneo di Pechino.

Sogno ottavi

Una sfida delicata quella in programma sul Court 3 dell’All England Club, che potrebbe permettere a Fabio Fognini di centrare per la prima volta in carriera la seconda settimana a Wimbledon, staccando il pass per gli ottavi dove se la vedrebbe con il vincente del match tra l’argentino Diego Schwartzman e l’ungherese Marton Fucsovics.

Il programma degli italiani in campo oggi a Wimbledon:

Campo 3 (programma inizia alle 12)

Fabio Fognini vs Andrey Rublev – 1° match dalle ore 12:00