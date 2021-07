Wimbledon, il programma degli italiani in campo oggi: impegni ravvicinati per Berrettini e Sonego

Quarto giorno di partite a Wimbledon, dove gli azzurri tornano in campo per staccare il pass per il terzo turno.

Impegni ravvicinati per Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego che, dopo i match disputati ieri, oggi se la vedranno rispettivamente con Van De Zandschulp e Galan per avanzare in tabellone. Impegno proibitivo invece per Gianluca Mager, pronto ad affrontare il temibile Kyrgios sul campo numero 3 dell’All England Club. Tra le donne invece tocca a Camila Giorgi tenere alto il tricolore, la tennista di Macerata sfida Karolina Muchova con l’obiettivo di centrare il terzo turno di Wimbledon.

Il programma degli italiani in campo oggi a Wimbledon:

Campo 3 (programma inizia alle 12)

Matteo Berrettini vs Botic Van De Zandschulp – 2° match dalle ore 12:00

Gianluca Mager vs Nick Kyrgios – 4° match dalle ore 12:00

Campo 16 (programma inizia alle 12)

Lorenzo Sonego vs Daniel Elahi Galan – 2° match dalle ore 12:00

Campo 18 (programma inizia alle 12)

Karolina Muchova vs Camila Giorgi – 1° match dalle ore 12:00