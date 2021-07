Olimpiadi di Tokyo, il programma di lunedì 26 luglio e gli azzurri in gara: debutto per Federica Pellegrini

SportFair

Cinque medaglie già in tasca e tante ancora da conquistare per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, pronte a vivere un’altra giornata all’insegna della competizione e dell’agonismo. Il programma di 26 luglio dei Giochi prevede numerose gare nelle più svariate discipline, con tanti azzurri pronti a stupire come fatto fin qui in particolare da Vito Dell’Aquila, capace di regalare al momento l’unico oro all’Italia nel taekwondo. Si comincia con il triathlon per poi proseguire con surf, volley fino ad arrivare al programma di scherma che prevede la sciabola femminile e il fioretto maschile. Giornata di finali poi nel nuoto, mentre Federica Pellegrini farà il suo debutto nelle batterie dei 200 stile libero femminili.

Il programma di lunedì 26 luglio e gli italiani in gara