Italia-Spagna, le probabili formazioni: una novità e tante conferme per il ct Mancini

Il giorno tanto atteso è arrivato, Italia e Spagna si sfidano a Wembley nella semifinale di Euro 2021 che mette in palio un posto per la finalissima di domenica 11 luglio. Un match delicatissimo tra due squadre che puntano al bersaglio grosso, dopo aver eliminato nei quarti rispettivamente Belgio e Svizzera. Più complicata la qualificazione delle ‘Furie Rosse‘, costrette ad accedere in semifinale solo grazie ai calci di rigore. Vittoria nei 90 minuti invece per l’Italia, capace di stendere 2-1 il Belgio grazie a Barella e Insigne.

Le probabili formazioni di Italia-Spagna

Mancini ha già scelto l’Italia che sfiderà la Spagna, confermando in blocco la squadra che ha battuto il Belgio, con l’unica novità rappresentata dalla presenza di Emerson Palmieri al posto dell’infortunato Spinazzola. Confermato Di Lorenzo come terzino destro, così come Immobile si tiene la maglia da titolare a scapito di Belotti. Formazione già decisa anche da Luis Enrique, pronto ad affidarsi al tridente formato da Torres, Morata e Dani Olmo per far male agli azzurri.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne;

Spagna (4-3-3): Unai Simon; Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Jordi Alba; Koke, Busquets, Pedri; Ferran Torres, Morata, Dani Olmo;