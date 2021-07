Marcell Jacobs da favola a Monte-Carlo: prestazione eccezionale per l’azzurro che fa sognare in vista delle Olimpiadi

Straordinaria prestazione di Marcell Jacobs nei 100 metri in una tappa stellare della Wanda Diamond League a Montecarlo, un’anteprima delle Olimpiadi di Tokyo. L’azzurro primatista italiano corre un sontuoso 9.99 (+0.3 il vento), secondo tempo italiano della storia, e chiude con un prestigioso terzo posto mettendosi alle spalle alcuni dei sicuri protagonisti dei Giochi Olimpici, tra cui il bronzo mondiale in carica Andre De Grasse (Canada, 10.00) e il leader mondiale 2021 Trayvon Bromell (Usa), uomo da 9.77 in stagione, 10.01 stasera all’Herculis dello stadio Louis II. A dominare la gara è l’altro statunitense Ronnie Baker in 9.91, seconda piazza per il sudafricano Akani Simbine, 9.98, soltanto un centesimo meglio di Jacobs. L’azzurro supera anche l’altro americano qualificato per i Giochi Fred Kerley, sesto in 10.15, e c’è il settimo posto per Filippo Tortu con il primato stagionale di 10.17.