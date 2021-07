Quanti soldi guadagnano gli atleti italiani che vincono una medaglia alle Olimpiadi? Le cifre dall’oro al… bronzo

SportFair

Adrenalina ed emozioni, spettacolo e colpi di scena. Sono tutti ingredienti delle Olimpiadi di Tokyo, evento mondiale che mette in palio i titoli olimpici di oltre 300 gare in programma da venerdì 23 luglio a domenica 8 agosto. Ben 384 gli azzurri impegnati ai Giochi, un contingente piuttosto esteso che punta a ottenere numerose medaglie per disintegrare i record fatti segnare nelle precedenti edizioni. Un obiettivo che, se centrato, non regalerebbe solo prestigio agli atleti italiani ma anche una bella somma di denaro, garantita dal Coni per tutti coloro che riusciranno a mettersi al collo l’agognata medaglia.

Quanti soldi guadagnano gli atleti italiani che vincono una medaglia a Tokyo 2021?

Il Coni ha stabilito i premi medaglia per gli azzurri, aumentandoli del 20% rispetto all’edizione svoltasi a Rio de Janeiro nel 2016. Chi dovesse vincere l’oro intascherebbe ben 180 mila euro, per l’argento invece sono previsti 90 mila euro che diventano infine 60 mila per il bronzo. Si tratta di premi comunque lordi, su cui andranno pagate tutte le tasse previste dall’ordinamento vigente in Italia. Tuttavia, sono comunque somme importanti ben più alte rispetto a quelle previste da Paesi come USA, Russia, Cina, Gran Bretagna, Francia e Germania che hanno stabilito ‘premi medaglia’ più bassi rispetto a quelli del Coni.