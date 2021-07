Azzurri campioni e Inglesi zittiti! La pungente risposta di Poste Italiane allo sfottò della Royal Mail [FOTO]

Notte magica per tutti gli italiani dopo lo splendido successo degli azzurri contro l’Inghilterra nella finale degli Europei di calcio 2021. Una vittoria sudata e sofferta, avvenuta solo ai calci di rigore, grazie anche a un incredibile Donnarumma!

Tutta l’Italia è, ovviamente, ancora in festa per lo splendido traguardo raggiunto e non mancano gli sfottò agli inglesi. Uno dei più pungenti arriva da Poste Italiane, che ha risposto alla frecciatina di qualche giorno fa della Royal Mail. Le poste britanniche, infatti, avevano lanciato una provocazione social agli azzurri, pubblicando un pallone impacchettato con la scritta “Home”, insieme a due francobolli, che volevano ‘predire’ una vittoria per 2-0.

La risposta di Poste Italiane

Non si è fatta attendere la risposta di Poste Italiane: è bastato modificare lo sfottò degli inglesi per rendere tutto ancora più pungente e velenoso. La Royal Mail si è infatti ‘rovinata’ con le sue stesse mani: Poste Italiane ha ringraziato gli azzurri pubblicando lo stesso pallone impacchetato e modificando la scritta da Home a Rome e cambiando i francobolli. Adesso gli inglesi non sono più così spiritosi.