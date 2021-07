Calci e pugni allo scooter, rider malmenato durante i festeggiamenti post Italia-Spagna: Marchisio furioso sui social [VIDEO]

La vittoria dell’Italia sulla Spagna al termine della semifinale di Euro 2021 ha scatenato la gioia e l’entusiasmo in tutto il nostro Paese, spingendo migliaia di italiani a scendere in piazza per festeggiare la qualificazione alla finalissima di Wembley. Purtroppo però in alcune zone della penisola alcuni pseudo-tifosi hanno oltrepassato il limite, compiendo gesti ignobili e vigliacchi. Uno di questi è stato diffuso sui social da Claudio Marchisio, che ha postato un video in cui si vede un povero rider malmenato da un gruppo di giovani. Scene folli, che l’ex centrocampista della Juventus ha commentato così: “in questo video la risposta alla domanda: una persona può essere un perdente anche quando la propria nazionale sul campo vince ogni partita? La risposta… ovviamente si! Tutta la mia solidarietà al povero rider“.

🤞😔🤬 pic.twitter.com/uIluxLsflx — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) July 8, 2021