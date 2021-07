Cristiano Ronaldo spaventa la Juventus, post criptico del portoghese sui social: “decision day” [FOTO]

SportFair

E’ un giorno particolare per Cristiano Ronaldo, ma al momento non è chiaro il motivo. L’attaccante della Juventus infatti ha pubblicato sui propri canali social un post piuttosto criptico, con una didascalia che lascia ampio spazio all’immaginazione: “decision day“. Nella foto pubblicata su Instagram, CR7 appare seduto sul cofano anteriore della sua Maserati con indosso una giacca e un paio di shorts azzurri. A far incuriosire i suoi followers però è soprattutto la sua frase a corredo dello scatto, parole che spaventano e non poco i tifosi della Juventus preoccupati riguardo il futuro di Ronaldo. La decisione riguarderà il mercato? Nelle prossime ore si scoprirà di più…