Sky Sport ‘si sbarazza’ di Adani con una telefonata, la replica social è pungente: “ognuno risponde alla sua coscienza”

Prima l’annuncio in diretta, negli ultimi minuti di Inghilterra-Danimarca, poi la conferma sui social con un lungo post che non lascia spazio all’immaginazione. Lele Adani lascia Sky Sport dopo 9 anni per una decisione dell’azienda, presa dal responsabile della linea editoriale in prima persona e comunicata telefonicamente, in un modo che all’ex giocatore di Inter e Brescia non è affatto piaciuto. Adani lo ha fatto presente sui social guardando però già avanti verso un’altra avventura professionale, che difficilmente tarderà ad arrivare per le competenze mostrate nel corso del suo percorso televisivo.

Il post social di Adani

Queste le parole di Lele Adani sul proprio profilo Instagram: “quindi non farò parte di Sky Sport nella prossima stagione: mi è stato comunicato lunedì dal responsabile della linea editoriale. Giusto una telefonata. Preso atto della scelta (“scelta mia”, parole sue), tutto legittimo e ognuno risponde alla sua coscienza, mi preme, per questi nove anni, dare un abbraccio sincero a tutti quelli che ho conosciuto, incontrato e con i quali ho collaborato ma soprattutto a coloro che lavorano nel silenzio e nell’ombra, a volte menzionati nei titoli di coda delle trasmissioni e non sempre chiamati col loro nome nei corridoi delle redazioni. Non negozierò mai su valori e libertà, mai. Ho scelto e scelgo questo lavoro, che ho messo davanti ad altre proposte professionali. Gli appassionati, la gente, elemento imprescindibile di tutto il movimento calcistico, coloro che questo sport lo sostengono, nei fatti, devono essere rispettati con professionalità e passione. Avvicinare il calcio alla gente è sempre stato il mio obiettivo. Continuerò a farlo, credendo nella nobiltà dei mezzi utilizzati. Un abbraccio a tutti. Ci vediamo, nel percorso“.