“Immobile non sa giocare a calcio”, l’affondo di Cassano e la (presunta) replica di Ciro: la polemica è… social

Ha segnato due gol e si è tenuta stretta la maglia da titolare per l’intero Europeo, ma Ciro Immobile non è riuscito a convincere Antonio Cassano circa le proprie qualità. Fantantonio infatti non ha usato mezze misure nel descrivere il gioco dell’attaccante della Lazio, addirittura spingendosi oltre con un commento piuttosto esagerato: “Immobile non sa giocare a calcio“.

L’attacco di Cassano a Immobile

Parole forti arrivate durante la diretta della ‘Bobo TV‘ su Twitch, nel corso della quale Cassano non è stato affatto tenero con Immobile: “parliamo di un giocatore che è buono per la Serie A e che fa i gol, punto. I campioni posso anche giocare da soli, se butti la palla a Lewandowski oppure a Benzema o allo stesso Lukaku, che in campo internazionale lo senti, se gliela butti non gliela togli. Poi può piacerti o meno, però gli butti la palla avanti e te la tiene. Immobile fa fatica tecnicamente. Lui infatti cosa vuole? Palla sempre in profondità, infatti è andato 50 volte in fuorigioco. Non vuole la palla sotto, perché non sa far giocare la squadra. Lui non sa giocare a calcio, se si trova davanti alla porta fa gol, altrimenti fa grande fatica“.

La replica di Immobile

Parole che sono sicuramente arrivate a Ciro Immobile, che non ha perso tempo dopo la vittoria dell’Europeo nel togliersi alcuni sassolini dalla scarpa all’indirizzo dei suoi detrattori. Tra questi sicuramente anche Antonio Cassano, a cui l’attaccante della Nazionale potrebbe aver rivolto l’ormai famoso ‘magnatev u limone‘ pubblicato su Instagram dopo la finale di Wembley.