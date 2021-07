Piquè torna all’attacco, prima i complimenti all’Italia e poi l’affondo: “aiutati nuovamente”

Lo aveva fatto dopo la sfida con la Spagna e lo ha fatto nuovamente oggi, dopo la vittoria degli azzurri di Mancini contro l’Inghilterra, che ha decretato l’Italia campione d’Europa, Gerard Piquè è tornato all’attacco.

Il calciatore spagnolo, che aveva affermato che l’Italia era stata favorita contro la Spagna, poichè chi inizia a calciare i rigori è avvantaggiato, è tornato all’attacco dopo il successo degli azzurri. Piquè si è prima complimentato con la squadra di Mancini, per poi tornare a ribadire la sua teoria: “l’Italia ha vinto meritatamente Euro 2020. Congratulazioni, la migliore nazionale di tutta la competizione. Certo, il fatto di aver tirato per primi ai rigori li ha aiutati di nuovo. Gli ha permesso di fallire un penalty, come contro la Spagna, e di rimanere ancora viva“, queste le parole su Twitter.