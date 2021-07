Ogni promessa è debito, Pio e Amedeo pagano la cena all’Italia: “panino e salsiccia per tutti, speriamo bevano solo Tavernello”

Da nord a sud, da est a ovest: tutta l’Italia ha gioito e esultato per la vittoria a Euro 2021, arrivata grazie al successo maturato ai rigori contro l’Inghilterra. Una felicità immensa per l’intero Paese, tornato a esultare a distanza di 15 anni dal Mondiale vinto in Germania: un’altra estate di notti magiche grazie al gruppo azzurro guidato da Roberto Mancini. Il ct e tutti i suoi giocatori potranno adesso godere non solo di meritate vacanze, ma anche di una cena pagata dai comici foggiani Pio e Amedeo, come promesso da loro stessi in caso di vittoria dell’Italia a Euro 2021.

La promessa di Pio e Amedeo

Ogni promessa è debito, dunque Pio e Amedeo hanno confermato che pagheranno la cena agli azzurri: “adesso ci tocca pagare. I patti vanno mantenuti. Abbiamo detto che offriamo a tutta la Nazionale. Ebbene sì, paghiamo la cena, a patto che i giocatori si facciano venire a prendere da noi. Li andiamo a prelevare noi a Coverciano. Al primo ritiro azzurro che faranno a settembre” le parole di Pio e Amedeo alla Gazzetta dello Sport. “Ogni promessa è debito. La cena, però, è un panino con la salsiccia per tutti. I titolari e Mancini e i membri dello staff possono aggiungere anche peperoni e melanzane sott’olio. Raspadori no, dai ha fatto 10 minuti. Ma sì, anche lui, è giusto così. Scherzi a parte, ci presenteremo nel primo ritiro perché adesso hanno tutti quanti il diritto di fare le vacanze. E, comunque, paghiamo la cena a tutti. Magari, speriamo si bevano il Tavernello e non i vini pregiati. Raccomandiamo: vino da tavola“.