Ex campione di motociclismo in ospedale, l’annuncio di Phil Read: “devo farmi curare il cancro”

Brutte notizie per Phil Read, ex pilota di motociclismo, rivale di Giacomo Agostini e Mike Hailwood. Il sette volte campione del mondo ha annunciato a tutti i suoi fan che stato costretto a ricoverarsi in ospedale per una grave problematica.

Phil Read, 82enne, deve curare il cancro alla prostata, diagnosticatogli di recente, e deve fare i conti anche con una malattia polmonareche lo tartassa da tempo.

L’annuncio sui social

“Mi dispiace, amici. So di non essermi fatto sentire molto ultimamente. Questo il motivo: sono tornato in ospedale per farmi curare il cancro alla prostata”, ha scritto sui social l’ex pilota britannico che ad inizio 2020 ha anche contratto il Covid.