“Non riesco a muovere il ginocchio”, il Tour de France perde Peter Sagan

I ciclisti in gara al Tour de France sono partiti, con un po’ di ritardo a causa del forte vento, per una nuova tappa intensa e tosta. I corridori pedaleranno per 159,4 km da Saint-Paul-Troi-Chateau a Nimes in una tappa che prevede un solo Gpm a metà percorso. Oggi saranno i velocisti i protagonisti, ma uno di loro ha alzato bandiera bianca prima del via.

Peter Sagan, infatti, ha annunciato il suo ritiro dalla Grande Boucle proprio prima della partenza della tappa odierna, a causa di alcuni acciacchi fisici, in particolar modo uno al ginocchio, causato dalla caduta di martedì:

“Una decisione difficile, ma non posso muovere la gamba. Mi spiace perché il ginocchio migliorava, poi purtroppo ho sbattuto contro una transenna nella caduta ed è peggiorato. È una grande delusione, ma non posso andare avanti in queste condizioni, è troppo rischioso“, queste le parole dello slovacco della Bora per annunciare il suo ritiro.