Blitz della gendarmieria nell’hotel della Bahrain Victorius, perquisite le stanze dei ciclisti: caos al Tour de France

SportFair

Blitz della gendarmeria nell’hotel della Bahrain Victorious: serata movimentata per la squadra di Colbrelli, impegnata al Tour de France. A confermarlo è stato Cyclingnews, che ha contattato il manager Milan Erzen: “niente di speciale, c’è stata la visita della polizia, hanno chiesto i file di allenamento dei nostri corridori al Tour, hanno controllato l’autobus e basta. I corridori sono stati disturbati per un’ora e alla fine i poliziotti ci hanno pure ringraziato per la collaborazione. Non ci hanno detto il motivo di questa irruzione. Oggi lo scopriremo tramite gli avvocati“.

Il team ha confermato quindi che l’hotel e i corridori sono stati perquisiti: nella struttura di Pau alloggiava anche la Movistar, ma le perquisizioni hanno interessato solo il team Bahrain Victorious, con circa 50 agenti impegnati nell’operazione.

Le accuse

La Bahrain Victorious è finita nella bufera a seguito di alcune accuse anonime di doping emerse dai media francesi il mese sconrso. Secondo un rapporto su “Le Parisien”, infatti, due persone, tra cui un manager, hanno sollevato delle preoccupazioni per le recenti prestazioni del team al Giro d’Italia e al Criterium du Dauphinè, ma mancano le prove.

Le accuse sono emerse dopo che la squadra ha ottenuto risultati stellari, con Damiano Caruso, secondo al Giro d’Italia, la cui carriera è stata macchiata da uno scandalo doping nel 2012, e con Mark Padum che al Criterium du Dauphinè si è aggiudicato due tappe di montagna consecutive.

Eržen, che non è mai stato accusato ma in precedenza era sotto controllo dell’UCI a causa di presunti collegamenti con l’indagine sul doping dell’Operazione Aderlass, è stato veloce nel difendere la sua squadra e i suoi corridori quando è stato contattato da Cyclingnews il mese scorso.