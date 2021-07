Perquisita la Bahrain Victorious, la nota del team: la squadra ignara dei motivi dell’indagine, ma collaborativa

SportFair

Alla vigilia della tappa 18 del Tour de France, il Team Bahrain Victorious è stato oggetto di un’indagine da parte della polizia francese. La gendarmerie ha perquisito le stanze dell’hotel di Pau, dove alloggiavano Colbrelli e compagni.

La nota del team

Il Team Bahrain Victorious ha comunicato l’accaduto con una nota ufficiale, nel quale mostra tutta la sua collaborazione con le autorità.

“La squadra è stata monitorata da un numero di ufficiali dopo il loro arrivo dopo la tappa 17 all’hotel della squadra a Pau. L’indagine ha comportato una perquisizione delle stanze dei ciclisti come parte del processo. Nonostante non fosse a conoscenza dei motivi dell’indagine, alla squadra è stato anche chiesto di fornire tutti i file di formazione che sono stati compilati e presentati agli agenti come richiesto.

Vladimir Miholjević ha commentato: “Dopo la tappa 17, siamo stati accolti da diversi agenti di polizia francesi. Non ci è stato dato un mandato di lettura, ma la squadra ha rispettato tutte le richieste degli ufficiali. Ci impegniamo al massimo livello di professionalità e aderenza a tutti i requisiti normativi e coopereremo sempre in modo professionale. Il processo ha avuto un impatto sul recupero dei nostri corridori e sulla pianificazione dei pasti e, come squadra di professionisti, il benessere della nostra squadra è una priorità fondamentale”.