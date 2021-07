Formula 1, cambia la griglia di partenza del GP d’Austria: Vettel penalizzato dalla Direzione Gara

Brutte notizie per Sebastian Vettel dopo le Qualifiche del GP d’Austria, il pilota dell’Aston Martin è stato infatti penalizzato di tre posizioni per impeding nei confronti di Fernando Alonso. Il tedesco ha ostacolato sul finire della Q2 lo spagnolo dell’Alpine durante il suo giro veloce, obbligandolo a frenare e a chiudere al 14° posto. Una situazione che ha spinto i Commissari prima a convocare Vettel, per poi prendere la decisione di infliggergli una penalità di tre posti sulla griglia di partenza, oltre a un punto sulla super Licenza. Il tedesco dunque partirà undicesimo, mentre saliranno di una posizione Russell, Stroll e Sainz.

La nuova griglia di partenza del GP d’Austria:

1a fila: Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren)

2a fila: Sergio Perez (Red Bull), Lewis Hamilton (Mercedes)

3a fila: Valtteri Bottas (Mercedes), Pierre Gasly (Alpha Tauri)

4a fila: Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), George Russell (Williams)

5a fila: Lance Stroll (Aston Martin), Carlos Sainz (Ferrari)

6a fila: Sebastian Vettel (Aston Martin), Charles Leclerc (Ferrari)

7a fila: Daniel Ricciardo (McLaren), Fernando Alonso (Alpine)

8a fila: Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), Kimi Raikkonen (Alfa)

9a fila: Esteban Ocon (Alpine), Nicolas Latifi (Williams)

10a fila: Mick Schumacher (Haas), Nikita Mazepin (Haas)