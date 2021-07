Vanessa Ferrari ‘ignora’ Simone Biles, la farfalla azzurra punta il podio nel corpo libero a Tokyo: “non mi interessa chi affronterò”

SportFair

L’obiettivo è salire sul podio olimpico, per conquistare quella medaglia che manca ancora dal suo palmarès. Vanessa Ferrari ha intenzione di coronare questo suo sogno lunedì 2 agosto, in occasione della finale di corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo, nella quale se la vedrà con sette avversarie di caratura internazionale. Nelle qualificazioni, la farfalla di Orzinuovi ha centrato il miglior punteggio in assoluto (14.166), chiudendo al primo posto in classifica generale. Un ottimo modo per avvicinarsi all’atto conclusivo di lunedì, a cui non è ancora chiaro se parteciperà anche Simone Biles.

Le parole di Vanessa Ferrari

La pluri-campionessa americana sta vivendo un momento complicato e ha già deciso di rinunciare alla finale individuale di All-Around, senza sciogliere le riserve sulle altre competizioni. Dubbi che tuttavia non riguardano Vanessa Ferrari, come ammesso ai canali federali dopo il quarto posto conquistato nella gara a squadre: “non so cosa abbia Simone, non è mai una bella notizia se un’atleta si infortuna. Io gareggio per me stessa. In pedana lotto sempre contro di me, non contro gli altri. Il 2 agosto voglio far bene per me stessa, indipendentemente da chi dovrò battere”.