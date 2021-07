Il retroscena prima di Italia-Inghilterra, Sirigu e le lacrime di Chiellini: “il mio gesto lo ha fatto piangere”

SportFair

E’ stato uno dei pilastri della vittoria dell’Italia a Euro 2021, pur giocando pochi spezzoni di partita. Salvatore Sirigu ha trovato comunque il modo di sentirsi parte integrante del gruppo azzurro, caricando i propri compagni con messaggi su Whatsapp ma anche con lettere scritte di suo pugno. Gesti semplici ma comunque decisivi durante la cavalcata che ha portato i ragazzi di Mancini verso il titolo europeo, conquistato grazie alla vittoria ai calci di rigore contro l’Inghilterra nella finale di Wembley.

Le lacrime di Chiellini

Stuzzicato sul suo rapporto con i compagni di squadra, Salvatore Sirigu ha rivelato alcuni aneddoti ai microfoni di Sky Sport: “com’è nata la cosa dei messaggi per ognuno dei miei compagni? Di getto prima della Turchia incitai i ragazzi nella chat di squadra. Da quel momento è diventato un rito e i compagni aspettavano i miei messaggi ogni volta. Il pomeriggio della finale non riuscivo a dormire: pensavo a cosa poter fare e mi sono fatto portare dal nostro addetto stampa dei fogli bianchi. Per ognuno dei miei compagni allora ho scritto un pensiero. Poi ho anche raccolto il messaggio dei parenti, per il quale mi hanno aiutato gli addetti stampa. Quando Chiellini ha visto tutte queste cose si è messo a piangere. Gli ho detto: ‘Madonna santa non fare così prima della finale’. Ma sono stati gesti spontanei: ho cercato solo di essere di appoggio per tutti. Ho provato a caricare al massimo il gruppo: forse a qualcosa è servito, perché la nostra carica l’abbiamo trasmessa anche a casa”.