L’incidente Verstappen-Hamilton visto da Nico Rosberg: la precisa analisi dell’ex pilota tedesco

E’ trascorsa quasi una settimana, ma l’incidente tra Verstappen e Hamilton avvenuto a Silverstone continua a creare dibattiti e polemiche. I Commissari di Gara hanno attribuito la responsabilità del crash al sette volte campione del mondo, comminandogli 10 secondi di penalità che non gli hanno comunque impedito di vincere il GP di Gran Bretagna. Una sanzione giudicata troppo leggera dalla Red Bull, che ha addirittura assunto un avvocato per valutare la possibilità di adire le vie legali nei confronti di Hamilton.

L’analisi di Rosberg

Stuzzicato sulla questione, Nico Rosberg ha espresso il proprio punto di vista sull’incidente Verstappen-Hamilton, dando sorprendente ragione al britannico: “si è trattato di un incidente di gara. Tutti vanno al limite, ed è normale quando lotti per vincere il GP di Gran Bretagna e stai lottando in maniera così ravvicinata per il campionato. E sai bene l’importanza di chiudere il primo giro in testa” le parole di Rosberg al Daily Express. “Stare davanti in quel frangente fa un’enorme differenza sul risultato finale, quindi è un incidente di gara perché tutti vanno al massimo. Quanto accaduto ci lascia in eredità una battaglia ancora più intensa, non vedo l’ora di accendere la tv per vedere che cosa succederà, perché sicuramente la lotta è cresciuta di intensità”.