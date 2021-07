Entrambe le Ferrari battute dalla Williams dopo 6 anni, lo stupore di Leclerc: “una cosa inaspettata”

Non succedeva da Russia 2015 che una Williams si qualificasse davanti a entrambe le Ferrari sulla griglia di partenza, così come non accadeva da Monza 2018 che il team di Grove entrasse in top-ten senza penalizzazioni. Ci è riuscito oggi in Austria il sorprendente George Russell, capace di staccare il pass per la Q3 a discapito di tutte e due le Ferrari, costrette ad accontentarsi dell’undicesimo e del dodicesimo posto al termine delle Qualifiche. Una situazione prevista per quanto riguarda il mancato accesso in top-ten, meno per quanto riguarda la sculacciata subita dalla Williams capace dopo tre anni di tornare tra i migliori dieci al sabato.

Le parole di Leclerc

Stuzzicato sull’esito delle Qualifiche del GP d’Austria, Charles Leclerc ha rivelato: “ci aspettavamo più o meno di non entrare in Q3, ma devo dire che uscire dietro una Williams, anche lei con le medie, è stato un po’ meno previsto. A parte questo ci aspettavamo di essere fuori dalla Q3 oggi, era la strategia dall’inizio: partire con le soft era assolutamente quello che volevamo evitare, così abbiamo provato con le medie ma non ha funzionato. Non vi nascondo che sono sorpreso dal vedere la Williams di George Russell davanti a noi oggi, anche considerando che si sono qualificati con le medie. Non è stato un giro perfetto da parte mia. Se vedete i tempi di Carlos e quelli miei eravamo molto vicini. Certamente avrei potuto fare meglio qua e là, e lui lo stesso, ma eravamo al limite e questo era possibile fare oggi. Partire con le soft sarebbe stato particolarmente difficile per noi e siamo felici di non doverlo fare, speriamo di poter trarre vantaggio da questa strategia. Strategia che comunque sarà diversa tra i team, ad esempio la McLaren, che è molto brava a gestire le gomme, credo che vada su una sosta. Partire con la dura? È un’opzione, la consideriamo ma non siamo sicuri”.