Sorpresa in casa Ferrari, Leclerc ha provato la macchina del 2022 al simulatore: “cambiamento epocale”

Charles Leclerc ha già preso confidenza con la Ferrari del 2022, totalmente rivoluzionata rispetto alla SF21 con cui sta affrontando l’attuale stagione. Un primo approccio arrivato al simulatore per il monegasco, riuscito a cogliere immediatamente le notevoli differenze rispetto alle monoposto attuali.

Al momento è piuttosto presto per fornire indicazioni, ma il pilota del team di Maranello ha spiegato come la rivoluzione sia abbastanza epocale: “è difficile adesso dare indicazioni al team sulla macchina del 2022, perché per ora sono solo numeri e previsioni. Possiamo comunque dare il nostro feedback al simulatore e in Ferrari ne abbiamo a disposizione uno ottimo, che ci permette di provare diverse cose. E’ presto per dire qualcosa, insieme a Carlos cerchiamo di individuare quali sono le criticità della monoposto attuale con l’obiettivo di risolvere queste problematiche su quella che avremo a disposizione il prossimo anno, anche se in questo caso si tratta di una vettura molto diversa da quella 2021. Ho provato la nuova monoposto al simulatore ma ripeto, siamo solo all’inizio. Le prime impressioni è che siamo davanti ad un cambiamento molto grande, e credo che tutti i team in questo momento abbiano un punto interrogativo in merito alla direzione dello sviluppo del progetto“.

La Sprint Race

Leclerc ha poi espresso il proprio punto di vista sulla Sprint Race, che debutterà nel prossimo appuntamento di Silverstone: “sono entusiasta. È un cambiamento importante, ma come ho già detto, non deve mettere in ombra la vera gara, che sarà sempre quella in programma domenica” le parole di Leclerc a Motorsport.com. “Da parte mia non vedo l’ora di provare questo nuovo format, penso che una verifica sul campo sia un’opportunità per valutare l’idea nel modo migliore, poi potremo giudicare se è realmente un miglioramento oppure no. Ma sono entusiasta di provarlo, avremo a disposizione una seconda partenza che è ovviamente per noi un’opportunità per guadagnare posizioni ma anche un rischio di perderle. Speriamo la prima“.