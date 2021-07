Valentino Rossi come Jorge Lorenzo? La chiara ammissione di Ezpeleta: “situazioni molto diverse”

Le difficoltà che Valentino Rossi continua a palesare in questo Mondiale di MotoGP ricordano a molti quelle di Jorge Lorenzo in sella alla Honda, quando il maiorchino arrancava al fianco di un Marc Marquez indemoniato. Due situazioni simili molto simili per tanti addetti ai lavori ma non per Carmelo Ezpeleta, che ha indicato le differenze tra quanto accaduto a Lorenzo e quanto invece sta vivendo Rossi.

Le parole di Ezpeleta

Stuzzicato sulla questione da Motorsport.com, Ezpeleta ha ammesso: “il caso di Valentino e quello di Jorge non hanno niente a che vedere l’uno con l’altro. La MotoGP è ora molto più competitiva di quanto non sia mai stata. Rossi ha dovuto adattarsi a una nuova squadra, e il suo adattamento è stato migliore di quello di Lorenzo alla Honda. Come succede sempre nelle corse, le auto o le moto più radicali sono molto competitive se si sa come gestirle. Il problema è che sono molto difficili da gestire. La VR46 in MotoGP? Il fatto che Valentino sia ancora qui con la sua squadra è fantastico, è qualcosa di cui abbiamo parlato per molto tempo e alla fine si è realizzato. Sono sicuro che Vale si vedrà ancora nel paddock“.