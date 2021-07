Pareri discordanti in casa Ferrari sulla Sprint Qualifying: Sainz pessimista, Leclerc fiducioso

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di Formula 1. I piloti sono a Silverstone, dove domenica si disputerà il Gp di Gran Bretagna e dove debutta il nuovo formato della Sprint Qualifying.

I piloti non sanno bene ancora cosa aspettarsi, ma hanno già qualche sensazione in vista del nuovo format. In casa Ferrari ci sono pareri contrastanti: se Carlos Sainz è un po’ più pessimista e negativo per quanto riguarda la Sprint Qualifying, Charles Leclerc, invece, sembra un po’ più ottimista.

“Questo fine settimana con il nuovo format non sarà facile di sicuro. Ci sono già tante discussioni in corso per quanto riguarda la strategia gomme, l’approccio del fine settimana ci è costato un paio di settimane intense, ma a Maranello abbiamo cercato di capire come funzionerà. Abbiamo fatto del lavoro extra, abbiamo avuto qualche pensiero in più. E’ un bene comunque, perché quando hai una stagione fatta di 22-23 gare come abbiamo quest’anno, tutto diventa un po’ troppo monotono. Questo nuovo format porta freschezza e ci permetterà di lavorare sulle strategie. Anche se dal punto di vista del pilota non credo che cambierà massicciamente. Ci saranno meno prove libere e certamente non aiuterà. Per me, che conosco poco la Ferrari, avere un solo turno di libere prima delle qualifiche sarà difficile. Il fatto che la Ferrari sia più forte in gara non penso che ci aiuterà nella Sprint Qualifying. Penso che la competitività che abbiamo visto in gara per quanto riguarda la SF21 fosse legata alle caratteristiche della pista. Silverstone è una pista simile al Paul Ricard. Quindi ci aspettiamo di soffrire con le gomme anteriori in gara. Il fatto di avere una doppia gara, per la Ferrari sarà una sfida ancora più grande proprio per il degrado gomme“, ha affermato lo spagnolo della Rossa alla vigilia del weekend di gara a Silverstone.

“Il format del weekend sarà abbastanza differente. Le Libere 1 saranno cruciali. Penso che saremo molto occupati, saremo tanto in pista. Sarà molto importante capire subito la macchina, cercare di configurare rapidamente la macchina per le qualifiche e poi dovremo mantenere la vettura così per tutto il weekend. Sarà importante preparare bene il weekend, per noi è uno dei punti di forza principali. Siamo molto bravi a preparare la macchina. Normalmente non cambiamo molto la macchina, speriamo di trarre vantaggio di questa nostra caratteristica in questo fine settimana“, ha aggiunto invece il monegasco.