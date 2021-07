Papa Francesco ricoverato in ospedale: dovrà sottoporsi ad un intervento

Momenti di apprensione per Papa Francesco: Sua Santità è stato ricoverato oggi al Gemelli di Roma, dove sarà operato per dei problemi al colon. A comunicarlo è stata la stampa vaticata, con una nota ufficiale: “questo pomeriggio Sua Santità Papa Francesco si è recato presso il Policlinico A. Gemelli di Roma dove verrà sottoposto ad un intervento chirurgico programmato per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. L’intervento chirurgico sarà eseguito dal Prof. Sergio Alfieri. Al termine dell’intervento verrà diramato un nuovo bollettino medico“.

Un intervento programmato probabilmente da tempo, in un periodo tranquillo e di ‘riposo’ per Para Francesco, che a luglio non ha udienze. In Vaticano si respira comunque un’aria rilassata e non troppo preoccupata per le condizioni del Papa, che è stato accompagnato regolarmente in auto, intorno alle 15 all’ospedale. Al suo fianco solo l’autista ed un suo stretto collaboratore.