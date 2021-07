Splendido onore per Paola Egonu: sarà la portabandiera del CIO alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Splendido riconoscimento e grande onore per Paola Egonu, scelta insieme ad altri atleti come portabandiera olimpica per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo. La pallavolista italiana dunque sfilerà con il vessillo olimpico il prossimo 23 luglio, giorno di inizio dei Giochi, insieme ad altri colleghi con cui condividerà questo entusiasmante compito. A comunicare la notizia a Paola Egonu ci ha pensato Giovanni Malagò, presidente del Coni, il quale ha contattato telefonicamente Paola Egonu per darle la bella notizia.

Le parole di Paola Egonu

Sul sito del Coni, Paola Egonu ha espresso tutta la propria felicità per questo compito affidatole: “sono molto onorata per l’incarico che mi è stato dato a far parte del CIO per portare la bandiera olimpica. Mi ha fatto emozionare appena il presidente Malagò me l’ha detto, perché mi ritrovo a rappresentare gli atleti di tutto il mondo ed è una grossa responsabilità: attraverso me esprimerò e sfilerò per ogni atleta di questo pianeta“.