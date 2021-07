Nessun problema per Paltrinieri! Gregorio in finale nei 1500 sl, bene anche la staffetta mista femminile: i risultati delle batterie

SportFair

Gregorio Paltrinieri c’è! Dopo lo splendido argento di pochi giorni fa negli 800 stile libero, il nuotatore azzurro stacca il pass per la finale dei 1500 stile lbero. L’azzurro ha chiuso la sua batteria col tempo di 14.49.17, assicurandosi un posto nella finalissima, al contrario di Acerenza, rimasto invece fuori.

L’ultima sessione di batterie al Tokyo Aquatics è stata aperta dai califfi dei 50 stile libero. Tra gli uomini-jet più veloci al mondo c’è anche un bravissimo Lorenzo Zazzeri, vice campione olimpico con la staffetta veloce, che si qualifica per la semifinale con il nono tempo. Il 27enne di Firenze – allenato da Paolo Palchetti, sesto agli Europei di Budapest dov’è stato bronzo con la 4×100 sl – nuota in 21”86, eguagliando il primato personale. Il più veloce è lo statunitense e bicampione mondiale Caeleb Dressel – oro nei 100 e con la 4×100 stile libero – in 21”32, che precede il francese Florent Manadou – argento olimpico in carica – in 21”65. Lontano dai migliori Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto) in 22”14.

Sorride sul finale anche la staffetta mista femminile, con Margherita Panziera, Aranna Castiglioni, Elena Di Liddo e Federica Pellegrini, che chiudono la loro batteria al secondo posto, alle spalle solo dell’Australia, col tempo di 3..55.79, nuovo record italiano.