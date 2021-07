Jorginho o Donnarumma: adesso dateci anche il Pallone d’Oro

Chiuso l’Europeo con la vittoria dell’Italia ai rigori contro l’Inghilterra, adesso è tempo di vacanze e di… Pallone d’Oro. La lunga stagione e la rassegna continentale non potranno non giocare un ruolo fondamentale nell’assegnazione del premio individuale targato France Football, il cui vincitore verrà annunciato il prossimo dicembre. Quanto accaduto a Wembley non può non mettere sotto i riflettori Jorginho e Donnarumma, protagonisti della splendida cavalcata che ha portato gli azzurri sul tetto d’Europa.

Perché Jorginho

Il centrocampista italo-brasiliano è senza dubbio il giocatore al momento più ‘titolato’ per ambire al Pallone d’Oro, considerando la Champions League vinta con il Chelsea e l’Europeo conquistato con l’Italia. Una stagione da urlo per Jorginho, condita dal rigore decisivo contro la Spagna che ha spinto gli azzurri in finale, su cui per fortuna non ha pesato l’errore dagli undici metri che avrebbe potuto rimettere in corsa l’Inghilterra. Difficile che il centrocampista del Chelsea non salga sul podio, ma potrebbe anche puntare alla vittoria se dovessero essere confermati i parametri di attribuzione degli anni passati. Il suo nome ovviamente non stuzzica la fantasia come potrebbe fare quello di Messi o De Bruyne, ma Jorginho ha le carte giuste per puntare al colpo grosso, riportando in Italia l’ambito trofeo a distanza di 15 anni da Fabio Cannavaro.

Perché Donnarumma

Accanto a Jorginho, un altro favorito per la vittoria del Pallone d’Oro non può che essere Gigio Donnarumma, nominato tra l’altro miglior giocatore di Euro 2021. Un ottimo punto di partenza per il neo portiere del Paris Saint-Germain, confermatosi in questo Europeo come il miglior estremo difensore del mondo all’età di 22 anni. L’ottima stagione con il Milan, conclusa sorprendentemente al secondo posto, potrebbe dargli quella spinta in più per sognare il colpo grosso, anche se obiettivamente Jorginho parte da una posizione di vantaggio considerando la vittoria della Champions League con il Chelsea.

Gli avversari

Uno su tutti: Lionel Messi. La Pulce è riuscita finalmente a rompere il digiuno di trofei con l’Argentina, conquistando la Copa America al quarto tentativo e candidandosi al Pallone d’Oro grazie anche al titolo di capocannoniere conquistato. Il nome di Messi stuzzica e non poco la fantasia dei giurati di France Football, che hanno già assegnato per sei volte l’ambito premio di miglior giocatore del pianeta all’argentino. Stavolta però è complicatissimo fare pronostici, anche perché la Nations League di ottobre e l’inizio della prossima stagione potrebbero rimettere in corsa anche Neymar, finalista in Copa America con il Brasile, Sterling, Mbappé, Kane e il solito Cristiano Ronaldo. Insomma, una lotta all’ultimo voto per incoronare il nuovo re: stavolta però ci sarà anche l’Italia a sognare quel Pallone d’Oro, con l’obiettivo di riportarlo a casa dopo 15 lunghi anni.