Matteo Berrettini sfida Hurkacz per una storica finale, Djokovic all’esame Shapovalov: il programma di oggi a Wimbledon

Il momento tanto atteso è arrivato, a Wimbledon oggi si giocano sul Centrale dell’All England Club le due semifinali che vedranno in campo anche Matteo Berrettini. Il numero uno azzurro affronterà Hubert Hurkacz alle ore 14:30, andando a caccia di una vittoria che gli permetterebbe di diventare il primo tennista italiano di sempre a raggiungere la finale ai Championships. Non sarà facile però piegare la resistenza del polacco, che ai quarti ha dimostrato tutta la propria pericolosità eliminando in tre set niente meno che Roger Federer.

Djokovic favorito su Shapovalov

Nell’altra semifinale, pronostico sbilanciato tutto a favore di Novak Djokovic che se la vedrà con Denis Shapovalov. Il canadese, alla sua prima semifinale Slam in carriera, proverà a rendere difficile il pomeriggio del serbo anche se ha perso tutti gli scontri diretti in carriera. Si tratterà però del primo confronto sull’erba, dunque questa variabile potrebbe sparigliare le carte in tavola.

Il programma di venerdì 9 luglio a Wimbledon:

Centre Court – Ore: 14:30

M. Berrettini ITA vs H. Hurkacz POL

N. Djokovic SRB vs D. Shapovalov CAN