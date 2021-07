Formula 1, tutto pronto per l’ultimo week-end prima della sosta estiva: orari e dirette tv del GP d’Ungheria

SportFair

Terminata la settimana di pausa, il Mondiale di Formula 1 torna con l’ultimo appuntamento prima della lunga pausa estiva che riguarderà l’intero mese di agosto. Il circus fa tappa all’Hungaroring per il Gran Premio d’Ungheria, un appuntamento attesissimo soprattutto dopo quanto successo a Silverstone con il contatto tra Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il fine settimana magiaro sarà trasmesso in diretta da Sky Sport F1, si comincerà con le prove libere del venerdì per arrivare fino alla gara di domenica, in programma alle ore 15.

Gli orari del GP d’Ungheria

Venerdì 30 luglio

Ore 11:30-12:30 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HD

Sabato 31 luglio

Ore 12:00-13:00 – Prove Libere 3 in diretta su Sky Sport F1 HD

Ore 15:00-16:00 – Qualifiche in diretta su Sky Sport F1 HD

Domenica 1 agosto

Ore 15:00 – Gara in diretta su Sky Sport F1 HD