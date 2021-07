Il Covid spaventa il Giappone: le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza la presenza del pubblico

Le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza la presenza del pubblico negli stadi, una decisione rivelata dai media giapponesi e presa dal consiglio direttivo riunitosi oggi. Nel corso della riunione tenutasi nelle scorse ore, il presidente del CIO Thomas Bach, la presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto e la governatrice Yuriko Koike, assieme alla ministra per lo Sport Tamayo Marukawa, hanno preso la decisione di non permettere l’accesso del pubblico in tutti gli impianti che ospiteranno le gare delle Olimpiadi di Tokyo. La decisione, stando a quanto riferito dalla stampa nipponica, riguarderà anche le tre prefetture di Chiba, Kanagawa e Saitama.

Le parole del ministro

Yasutoshi Nishimura, ministro giapponese responsabile della lotta al Covid-19, ha confermato come la situazione sia piuttosto delicata a pochi giorni dall’inizio delle Olimpiadi: “a Tokyo continua ad aumentare il numero di nuovi casi. Con l’aumento degli spostamenti delle persone, la variante Delta, più contagiosa, rappresenta ormai circa il 30 per cento dei casi di Coronavirus. Questa cifra potrebbe aumentare ulteriormente“.