Olimpiadi di Tokyo, gli azzurri in gara venerdì 23 luglio: debutto per il canottaggio e il tiro con l’arco

SportFair

Venerdì 23 luglio è il giorno in cui iniziano ufficialmente le Olimpiadi di Tokyo, ma alcuni tornei olimpici hanno già preso il via. Non solo il softball, anche il calcio maschile e femminile ha mandato in archivio la prima giornata, regalando gol e spettacolo in queste ultime 48 ore. Nella notte italiana sarà il turno del canottaggio e del tiro con l’arco, discipline che vedranno in gara numerosi azzurri: ecco il programma nel dettaglio…

CANOTTAGGIO

Ore 1.50: batterie singolo uomini (Di Mauro)

Ore 4.00: batterie due di coppia donne (Ondoli-Patelli)

Ore 4.30: batterie quattro di coppia uomini (Gentili-Panizzi-Rambaldi-Venier)

Ore 4.50: batterie quattro di coppia donne (Gobbi-Iseppi-Lisi-Montesano)

Tiro con l’arco: