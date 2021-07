Olimpiadi senza pubblico, arrivano i primi forfait! Kyrgios rinuncia a Tokyo: “non mi sta bene giocare in stadi vuoti”

Pochi giorni fa il Cio ha comunicato che le Olimpiadi di Tokyo si disputeranno in assenza di pubblico. Non ci saranno quindi spettatori e tifosi a supportare gli atleti nei palazzetti, nelle piscine o negli stadi. Un brutto colpo per tutti i campioni che sognavano un nuovo inizio con la rassegna a Cinque Cerchi, per regalare al pubblio, ma anche a se stessi, un po’ di sana e speciale normalità.

Purtroppo ciò non sarà possibile e tutti gli appassionati di sport dovranno seguire dai vari dispositivi digitali le imprese degli atleti, che gareggeranno con uno spirito diverso dal solito, ma pronti a far bene anche per i loro tifosi da casa. C’è chi, però, non riesce proprio a digerire il fatto di dover disputare le Olimpiadi senza un pubblico, al punto tale da rinunciare ai Giochi, come Nick Kyrgios.

Il tennista australiano ha annunciato sui social che non parteciperà all’evento olimpico. “Ciao ragazzi. Voglio che sappiate che ho rinunciato a giocare alle Olimpiadi. È una decisione che non ho preso alla leggera. È il mio sogno rappresentare l’Australia alle Olimpiadi e so che potrei non avere mai più questa opportunità. Ma conosco anche me stesso. Il pensiero di giocare in stadi vuoti non mi sta bene. Non l’ho mai fatto“, ha scritto su Instagram.

“Inoltre ho bisogno di prendermi del tempo per prendermi cura del mio corpo per essere in perfetta forma. Buona fortuna a tutti gli australiani che gareggeranno ai Giochi e a presto“, ha concluso, facendo riferimento ad un fastidio fisico che lo ha costretto al ritiro a Wimbledon. Dopo Nadal, Sinner, Thiem e Serena Williams le Olimpiadi perdono dunque un altro protagonista.