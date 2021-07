Alle Olimpiadi di Tokyo ne succedono di tutti i colori: atleta australiano positivo alla cocaina

SportFair

Positivo non al Coronavirus ma alla… cocaina, per questo motivo Jamie Kermond ha dovuto dire addio alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta australiano è stato escluso per non aver superato un controllo anti-doping, dunque non potrà rappresentare il proprio Paese nell’equitazione ai Giochi in programma dal 23 luglio all’8 agosto in Giappone.

La nota dell’Aoc

A darne notizia è stato il comitato olimpico australiano (Aoc), una volta ricevuto l’esito del test effettuato il 26 giugno scorso: “il comitato olimpico australiano è stato messo al corrente dell’accaduto da ‘Sport Integrity Australia’ e ha preso atto della sospensione dell’atleta in questione, Jamie Kermond, positivo per cocaina al test A. Ricordiamo che la cocaina fa parte della lista delle sostanze proibite. Ora a Mr. Kermond è proibita la partecipazione a ogni evento, Olimpiade compresa, per la durata della sua sospensione. A Kermond offriremo comunque il nostro supporto“.