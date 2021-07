Il cerchio si stringe, oggi a Wimbledon le semifinali femminili: il programma dei match

Gli italiani fremono dalla voglia di vedere Matteo Berrettini scendere in campo nella semifinale di Wimbledon contro Hurkacz, dopo la splendida e importante vittoria di ieri contro il canadese, amico, e ‘parentela’ Felix Auger-Aliassime.

Bisogna però attendere un giorno prima di poter tifare per il miglior tennista azzurro del momento, il primo ad arrivare in semifinale nell’era Open, il secondo invece dopo Pietrangeli, che ce la fece ben 61 anni fa.

Mentre gli uomini si riposano dopo le fatiche di ieri, in attesa degli importanti match di domani, saranno le donne a rendersi protagoniste sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Vano in scena, infatti, oggi, le semifinali del torneo femminile, con quattro toste campionesse in campo. La numero 1 al mondo, Barty, dovrà fare i conti con Kerber, 28ª del ranking WTA, mentre Karolina Pliskova, 13ª al mondo, sfiderà la numero 4 della classifica mondiale, Sabalenka.

Il programma delle partite di oggi:

14.30 Barty-Kerber

16.00 Ka. Pliskova-Sabalenka