Gigio al PSG e Antonio in… Serie B: Donnarumma senior ‘saluta’ il fratello e si prepara per una nuova avventura

Hanno condiviso insieme l’esperienza al Milan, allenandosi fianco a fianco come avevano sognato da bambini. Per i fratelli Donnarumma però è giunto il momento di separarsi, essendo entrambi arrivati alla naturale scadenza del proprio contratto con il club rossonero. Per Gigio si sono spalancate le porte del Paris Saint-Germain, dove andrà a giocarsi il posto con Keylor Navas, per Antonio invece sono pronte ad aprirsi quelle della Serie B.

L’offerta del Perugia

Sull’ex terzo portiere del Milan è forte l’interesse del Perugia, il presidente Santopadre ha offerto a Donnarumma un biennale e un posto da titolare: proposta che sta facendo vacillare il giocatore campano. Per Antonio sarebbe un ritorno in Umbria, dopo l’esperienza al Gubbio nel 2011/12, dunque un ambiente che già conosce e in cui potrebbe dare il meglio di sé, mettendo a frutto l’esperienza accumulata al Milan. Accordo quasi raggiunto tra il Perugia e Antonio Donnarumma, scelto dunque come nuovo portiere dopo i tentativi fatti per Scuffet (Udinese), Brignoli (Empoli) e Paleari (Genoa).