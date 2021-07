Un no-vax alle Olimpiadi di Tokyo, Michael Andrew senza mascherina in mixed zone: il CIO pronto a intervenire

SportFair

Rischia grosso Michael Andrew alle Olimpiadi di Tokyo, il nuotatore statunitense infatti sta facendo molto discutere per il suo comportamento irrispettoso e provocatorio nei confronti dei protocolli anti-Covid previsti dal Comitato Organizzatore dei Giochi. L’atleta americano, piazzatosi al quinto posto nella finale dei 200 misti maschili, si è dichiarato nelle scorse settimane un fervente no-vax, rifiutandosi di ricevere il vaccino contro il Coronavirus e, come se non bastasse, aggirandosi in molti luoghi pubblici senza mascherina.

L’accusa

Un comportamento messo in evidenza da Christine Brennan, storica giornalista in forza a USA Today, CNN e ABC News: “Andrew, l’atleta di più alto profilo di Team Usa tra coloro che non sono vaccinati, rifiuta di mettersi la mascherina. Eppure ogni altro nuotatore americano che ho visto in questa settimana ne ha una“. Una situazione delicata su cui il Comitato Olimpico Internazionale potrebbe intervenire, assumendo dei seri provvedimenti: “stiamo facendo il possibile affinché i protocolli sanitari vengano seguiti, e ci sono stati casi in cui abbiamo dovuto comminare avvertimenti severi, fino alla sospensione di alcuni atleti”.