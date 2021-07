Giroud sfida la sorte, Diaz ‘succede’ a Calhanoglu: i numeri di maglia dei due nuovi acquisti del Milan

SportFair

Sono giorni di mercato intensi per il Milan, che oggi ha vissuto il Giroud-Day con le visite mediche e la firma sul contratto dell’attaccante proveniente dal Chelsea. Il francese ha prima sostenuto i test fisici e ottenuto l’idoneità sportiva, dopodiché si è presentato in sede per apporre la propria firma sul contratto, che lo legherà ai rossoneri per due anni a cinque milioni di euro lordi a stagione. Giroud vestirà con ogni probabilità la maglia numero 9, l’annuncio ufficiale non è ancora arrivato ma l’anticipazione è stata fornita dal sito online dello store del Milan, che (forse per errore) ha messo la divisa rossonera con il numero 9 e il nome Giroud. Una scelta che, se confermata, potrebbe essere definita piuttosto audace visto che tutti gli attaccanti che l’hanno indossata dopo Filippo Inzaghi hanno sempre deluso. Toccherà a Giroud spezzare la maledizione, facendo sorridere di nuovo i tifosi del Milan.

Il 10 per Brahim Diaz

Se Olivier Giroud ha scelto la maglia numero 9, Brahim Diaz invece cambierà il 21 indossato la scorsa stagione con il 10. A rilanciare l’indiscrezione è Grandhotelcalciomercato.it, che ha rivelato come sia stato proprio il Milan a offrire questa maglia allo spagnolo per convincerlo a tornare. Una mossa compiuta da Maldini e Massara per accelerare la trattativa e restituire a Stefano Pioli il suo pupillo, che non solo ricoprirà in campo il ruolo di Calhanoglu, ma indosserà anche quel 10 lasciato libero dal turco per trasferirsi all’Inter.