Lo strano caso del numero di maglia di Donnarumma al PSG: costretto dal regolamento a scegliere il 50

L’annuncio è arrivato, Gigio Donnarumma è ufficialmente un nuovo portiere del Paris Saint-Germain. Il miglior giocatore di Euro 2021 ha firmato un contratto quinquennale con il club parigino e guadagnerà 12 milioni di euro, cifra che il suo agente Mino Raiola aveva chiesto anche al Milan per rinnovare il suo accordo con i rossoneri. Il portiere azzurro indosserà la maglia numero 50, una scelta diversa rispetto al 21 della campagna europea e al 99 utilizzato con il Milan. Il motivo è da ricercare nel regolamento della FLP, la federazione calcistica francese, precisamente all’articolo 576 che riguarda appunto “Numeri e nomi”.

L’articolo 576

Questa la disposizione della FLP riguardo la numerazione dei calciatori in Ligue 1: “ai giocatori che possono giocare in prima squadra viene assegnato un numero annuale. Ogni club deve stabilire l’elenco di assegnazione e tale lista non può superare i 30 nominativi: il numero 30 è quindi l’ultimo della lista che può essere completata ed aggiornata con ogni movimento nel club. Se un club giustifica l’assunzione di più di 30 giocatori con contratto professionale, la Commissione per le competizioni può concedere una deroga al comma precedente. La numerazione fantasiosa è vietata (esempio: 45 – 82). I numeri 1, 16 e 30 sono esclusivamente e necessariamente riservati ai portieri. Come ultima risorsa, è possibile assegnare il numero 40. Tutte le squadre devono avere una maglia numerata 33, non assegnata a un giocatore e riservata alle sostituzioni ultima ora“.

Il caso PSG

Al momento in rosa il Paris Saint-Germain ha ben 8 portieri con l’arrivo di Gigio Donnarumma: si tratta di Keylor Navas (numero 1), Sergio Rico (numero 16), Letellier (numero 30) nonché Areola, Bulka, Franchi e Innocent che non possiedono numerazione perché destinati alla cessione. Essendoci dunque abbondanza nel ruolo, il PSG ha potuto sfruttare la deroga per i numeri nel caso di Donnarumma, permettendogli di prendere il 50, evitando però il ‘fantasioso’ 99. Ecco spiegata la motivazione dello strano numero di Gigio, che dall’anno prossimo potrà cambiare la sua maglia nel caso in cui Keylor Navas dovesse decidere di cambiare aria.