Record assoluto di bronzi per l’Italia nella storia delle Olimpiadi: Nino Pizzolato mostra i muscoli nel sollevamento pesi

Pioggia di medaglie oggi per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo, sono quattro quelle conquistate dagli atleti italiani che fanno lievitare il bottino assoluto a quota 24 nel medagliere olimpico. L’ultimo in ordine di tempo a salire sul podio è Nino Pizzolato, che nella categoria 81 kg del sollevamento pesi maschile conquista uno splendido bronzo. E’ la terza medaglia da questa disciplina per l’Italia, dopo l’argento conquistato da Giorgia Bordignon e l’altro bronzo ottenuto da Mirko Zanni.

Record assoluto di bronzi

Ben 365 i chili sollevati da Nino Pizzolato al termine della finale, peso che gli consente di chiudere al terzo posto alle spalle del cinese Xiaojun Lyu e del dominicano Michel Bonnat. Per l’Italia si tratta infine di una medaglia storica, perché consente alla delegazione azzurra di battere il record di bronzi vinti in un’Olimpiade. Erano stati 13 a Roma 1960 e Sydney 2000, a Tokyo 2021 sono già 14 e valgono il primato assoluto all-time.