Nils Politt trionfa in solitaria a Nimes: splendido assolo del tedesco della Bora

Ancora una giornata spettacolare al Tour de France 2021. Gli organizzatori hanno slittato la partenza a causa del forte vento, ma poco dopo l’orario stabilito i ciclisti sono regolarmente partiti per la 12ª tappa della Grande Boucle. Dopo i 159,4 km da Saint-Paul-Troi-Chateau a Nimes è la Bora Hansgrohe, che oggi ha salutato Peter Sagan, ritiratosi per problemi al ginocchio, a festeggiare per una splendida vittoria di tappa.

Nils Politt è stato infatti il primo a tagliare il traguardo di Nimes. A 10 km dal traguardo il tedesco ha fatto il vuoto andando ad aggiudicarsi una fantastica vittoria di tappa in solitaria, seguito da Erviti e Sweeny. Nono invece Alaphilippe, mentre il gruppo ha tagliato il traguardo con 16′ di ritardo, guidato da Mark Cavendish. Resta invariata la classifica dei generale.